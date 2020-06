Varför rekommenderar inte Sverige masker samtidigt som möjligheterna för provtagning nu byggs ut? Det skriver Rui-Dong Duan och Åke Nilsson, professorer emeriti vid Lunds universitet.

Bör människor i Sverige bära ansiktsmask i dessa coronatider? Landets folkhälsomyndighet anser inte det, medan det är en självklarhet i många länder.

Sedan det belagts att människor som inte uppvisar några symtom, men som ändå är smittade, kan sprida covid-19 rekommenderar världshälsoorganisationen WHO användning av ansiktsmask på offentliga platser.

Två rykande färska översiktsartiklar i ledande medicinska tidskrifter drar också slutsatsen att ansiktsmask minskar smittspridningen. Den ena, "Reducing transmission of SARS-CoV-2", publicerad i Science, summerar hur covid-19-smittan inte bara sprids via droppar som är så stora att de faller inom ett avstånd på två meter. Mindre droppar, mikroaerosol med virus, flyger längre än så och kan hålla sig svävande tusentals meter. Erfarenheter från bland annat Taiwan och Sydkorea visar nytta med maskanvändning så fort man rör sig bland människor inte bara i covid-19-epidemins tidiga skede. Det har visat sig vid andra pandemier, till exempel sars.

Artikeln "Physical distancing, face masks, and eye protection for prevention of COVID-19" i tidskriften Lancet summerar alla de observationsstudier som belyser smittskyddseffekten av olika skydd både inom sjukvården och generellt.

Även om ämnet inte är lättstuderat är beläggen för att ansiktsmask bidrar till att ge skydd utöver handhygien, avståndshållning och isolering vid symptom på covid-19 övertygande. En färsk brittisk studie från universiteten i Cambridge och Greenwich drar samma slutsats och får stöd från Royal Society of Medicine.

Den mask som används behöver inte vara utformad på ett speciellt sätt. Alla sorter, inklusive hemmagjorda, är bättre än ingen mask.

Varför är ansiktsmasker inte självklara i svenska matbutiker, på bussar och tåg och vid besök inom sjukvården? De inskränker inte nämnvärt människors personliga frihet, och de ökar respekten för andra.

Varför rekommenderar inte Sverige masker samtidigt som möjligheterna för provtagning nu byggs ut?

Rui-Dong Duan och Åke Nilsson, professorer emeriti vid avdelningen för medicin vid institutionen för kliniska vetenskaper på Lunds universitet.