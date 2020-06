Han bytte taktik och gjorde ett lyft under coronapandemin.

Krisen fick Christer Lövgren på Galleri Ardenno att satsa hårt digitalt. Och nu säljer han konst som aldrig förr.

Många branscher och företag går på knäna under coronapandemin. Andra travar på och för några har krisen tvärtom gett ett lyft.

Enmansföretaget Galleri Ardenno i Torna Hällestad drog igång en satsning på ett digitalt galleri och fick utdelning.

– Jag har hållit på i sjutton år och omsättningen har gått stadigt uppåt, berättar Christer Lövgren.

Han handlar med konst och har åkt runt och visat den, bland annat för företag.

Men i början av mars kändes det som att köra in i en vägg. På några dagar bokade i princip alla företag av Ardennos planerade visningar, på grund av pandemin.

– Det blev en vecka i fritt fall för mig och med oroliga tankar. Under april tappade jag tre fjärdedelar av omsättningen jämfört med april 2019. Nu under maj tappade jag hälften av vad jag drog in i maj förra året, berättar Christer Lövgren.

Något måste göras. Ett nytt arbetssätt behövdes.

– Jag har alltid varit sådan att jag tagit tag i problemen, säger Christer Lövgren, som kallar sig själv för en Excel-människa i konstbranschen.

Och lösningen fanns där, under näsan på honom. I datorn.

Innan han blev gallerist hade Christer Lövgren jobbat i it-branschen. Men han trivdes inte i företaget och ville byta spår. Chansen att köpa en bekants konstgalleri dök upp.

– Jag kände ”varför inte? Nu är jag 40 år, om jag ska hoppa av är det nu. Vid 50 kommer jag inte att våga lämna en fast lön och tryggheten".

Tidigt tog Christer Lövgren beslutet att hålla nere de fasta kostnaderna. Han skapade ramverkstad och kontor hemma i huset och har haft arbetsmetoden att kontakta företag och konstföreningar, åka till dem, ställa ut där utan köptvång och låta dem i lugn och ro avgöra vad de ska köpa.

Något fysiskt galleri som binder honom till vissa öppettider har han inte. Bland de 50 konstnärer han samarbetar med finns Bertil Vallien, fotografen Anna Vinterfall Labero, oljemålaren Magnus Larsson i Landskrona och akvarellmålaren Johan Ramberg från Malmö.

Det annorlunda namnet Ardenno kommer ur Christers och hans frus hästintresse och hans motto att man måste spotta i nävarna och jobba om man ska komma nånstans.

Nu 2020 var det dags att fukta handflatorna igen.

– En av de fotografer jag samarbetar med visade hur han har lagt upp sina foton i ett 3D-galleri. Han tipsade mig om den tyske leverantören av systemet och jag tog en provprenumeration. Det funkade superbra.

Nu placerar Christer Lövgren ut foton av konstverken i ett virtuellt digitalt galleri, där besökaren så att säga kan vandra runt och titta.

– Min fru föreslog att jag skulle testa med videomöten, något som hon själv arbetar med. Jag började ringa upp kunder i videomöten, delade min skärm och "gick omkring" i galleriet och presenterade konstverken.

Från mitten av maj till slutet av juni har Christer Lövgren 25 videovisningar inbokade, efter sommaren 35. Och han konstaterar glatt att han kommer att landa på ett mycket bättre resultat för första halvåret 2020 än för samma period 2019.

– Jag säljer mer till mina tidigare kunder på det här viset och har fått många nya. Under coronatiden har ju videomöten blivit standard för alla och jag tror också folk börjat tröttna på att jobba hemma, de verkar tänka "yes, kul att titta på lite konst som omväxling".

– Men jag har själv inte sett en enda svensk gallerist som jobbar på detta sättet, trots att jag frågat mina kunder och försökt scanna marknaden.

Christer Lövgren har kunder i bland annat Köpenhamn och Stockholm. En gång i månaden tar han nu bilen, kör en stor runda och levererar alla de sålda konstverken.

– Tidigare körde jag till alla visningar, nu när de är digitala sparar jag 5 000-6 000 kronor i drivmedel varje månad, jag kan dra in på hotellnätterna och skonar dessutom miljön.