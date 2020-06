Illegala vapen används ofta gång på gång

I nära hälften av skottlossningarna i Stockholmsområdet de senaste åren har dådet skett med ett vapen som använts vid en tidigare skjutning. Vid fullbordade mord är dock återanvändning betydligt mindre vanligt – åtminstone efter mordet. – Vapnen blir hetare då, säger kriminologen Sven Granath.

Under åren 2015 till 2019 skedde cirka 450 skjutningar i region Stockholm varifrån analysmaterial finns. En ny rapport från polisen visar att det i 42 procent av dessa skjutningar använts ett vapen som också förekommit i en annan skjutning. Det vanligaste är att vapnen har använts vid två olika skjutningar under den studerade perioden, men så många som en tredjedel av dem hade använts vid tre till fem skottlossningar.

– De som utför skjutningarna har inte tillgång till hur många vapen som helst, och man vet hur de vapen man använt tidigare fungerar. Man använder gärna de vapen man är van vid, säger Sven Granath, kriminolog vid Stockholmspolisen och en av rapportförfattarna.

TT: Kan det också vara så att det har blivit mindre viktigt för gärningsmännen att göra sig av med vapnen?

– Vi ser ingen tydlig tendens att man återanvänder vapen mer nu än förr, så nej, det skulle jag inte säga. Möjligen kan man skönja en tendens de senaste två åren av en ökad återanvändning, men det kan ha att göra med att man blivit av med fler vapen.

Vid mord med skjutvapen var det betydligt mindre vanligt att mordvapnen återanvändes, åtminstone efter brottet. Av 44 mordvapen var det bara fem som användes igen efteråt.

– Vapnen blir hetare då, och då gör man sig gärna av med dem. Det polisiära intresset för att hitta vapnet blir ju också större, så polisen hittar också flera mordvapen och då kan de ju inte återanvändas, säger Sven Granath.

Enligt Sven Granath är många av de vapen som finns inom de kriminella närverken äldre och har funnits i Sverige under lång tid.

– Trafiken in med nya vapen är ganska långsam, men har pågått länge. Man pratar om myrtrafik, att man tar in ett vapen åt gången här och där. De flesta som i dag använder vapen inom de kriminella nätverken har sannolikt inte plockat in dem själva, utan har fått ta över eller köpt dem här i Sverige av någon annan person från ett nätverk.

Rapportens slutsats är att polisen måste jobba vidare med att beslagta vapen från de kriminella och de miljöer de rör sig i.

– Då vapnen ju ofta används vid flera skjutningar kan man på så sätt få en brottspreventiv hävstångseffekt, att man inte bara förhindrar en utan flera skjutningar.

– Vapentyperna som används antyder att vapnen är ganska gamla och kan ha funnits i Sverige rätt länge, vilket visar att det inte är helt självklart att den här vapenarsenalen fylls på omedelbart. Därför blir det väldigt viktigt att göra de här vapenbeslagen.