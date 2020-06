Khruangbin tar ton på ”Mordechai”

Fakta

Bandets namn är det thailändska ordet för flygplan

Medlemmar: Donald Johnson (trummor), Laura Lee (bas), Mark Speer (gitarr)

Speer och Johnson spelade i samma band i en kyrka i Houston när de lärde känna Lee, som säger att hon lärde sig spela bas av Speer och dub-albumet "Scientist wins the world cup"

Khruangbin släppte sin första ep 2011. Sedan dess har de släppt de (mestadels) instrumentala albumen "The universe smiles upon you" (2015) och "Con todo el mundo" (2018). I fjol kom "Hasta el cielo", en samling dub-versioner av låtar från de tidigare albumen. Tidigare i år släpptes ep:n "Texas sun", ett samarbete med Leon Bridges som sångare.

"Mordechai" släpps den 26 juni.