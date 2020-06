Ny välgörenhetsgala för coronaoffer

En ny stödgala med artister som Miley Cyrus, Coldplay och Shakira arrangeras av rörelsen Global Citizen, nu med stöd från EU-kommissionen. I april arrangerade man välgörenhetsgalan ”One world – together at home” tillsammans med världshälsoorganisationen WHO och Lady Gaga.

Det nya initiativet kallas ”Global goal: Unite for our future” och målet är att samla in pengar från både privatpersoner och företag till pandemins offer. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sade under en presskonferens att man ”stöttar initiativet för att hjälpa världen att få ett slut på coronaviruset, samtidigt som vi vill se till att ingen lämnas utanför”.

Evenemanget sänds den 27 juni och skådespelaren Dwayne ”The Rock” Johnson är utsedd till värd för kvällen. ”Global goal”-galan utlovar även framträdanden av Usher, Jennifer Hudson, Justin Bieber och Quavo samt skådespelare som Chris Rock, Charlize Theron och Salma Hayek.