Risk för misstag i äldrevården under värmen

Värmeböljor riskerar att utmatta äldrevården till den grad att personalen gör felbedömningar. Både fack och arbetsgivare oroas av en sommar med kombinerad värme- och virusvåg.

I större delar av landet varnar SMHI för höga temperaturer. Äldre personer med underliggande sjukdomar är riskgrupp både för covid-19 och sommarhettan.

Dessutom blir personalen mer ansträngd av värmen, poängterar fackförbundet Kommunal.

– Om man går in till en coronasmittad omsorgstagare har man så klart full skyddsutrustning på sig, och att arbeta för länge med det blir alldeles för varmt, säger Peter Larsson, ombudsman på Kommunal.

– Risken är att man gör fel när det är för varmt. Man fungerar inte som man brukar göra.

Folkhälsomyndigheten avråder från fläktar i gemensamma lokaler, men statsepidemiologen Anders Tegnell påpekar att de fortfarande kan användas på enskilda rum och lägenheter.

– I vanliga fall hade man kunnat sätta ut hur mycket fläktar som helst men det fungerar ju inte nu, säger Peter Larsson.

Kommunal anser i stället att arbetsgivarna behöver installera fler kylanläggningar i högre utsträckning.

Det är dock en svår universallösning, enligt Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg på arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Jag tror att det är viktigt att man jobbar individuellt. Det här med AC, det är ingen ”quick fix” som man kan fixa här och nu överallt, säger han.

Under vår och försommar har SKR, via sitt dotterbolag, köpt in skyddsutrustning till ett nationellt lager för kommuner. Men liknande planer finns inte för kylanläggningar eller kylvästar för personal.

– Skulle man gå in och göra en sådan upphandling nu skulle det antagligen dröja till sommaren är slut innan det skulle gett effekt, säger Greger Bengtsson.

Peter Larsson på Kommunal anser att kommuner och myndigheter är tagna på sängen av en kombinerad värmebölja och smittspridning.

– Ärligt talat tror jag inte att man har funderat på det. Eller så har man precis börjat göra det. Jag misstänker det eftersom man har haft fullt upp med att skaffa skyddsutrustning, säger han.

TT: Hade ni kunnat lyfta frågan tidigare?

– Det hade vi säkert kunnat göra. Men det är inte vi som har ansvaret.

Greger Bengtsson tycker att kritiken är obefogad.

– De flesta kommuner har en plan över hur man ska hantera en värmebölja, säger han.

TT: Men inte en värmebölja som pågår samtidigt som en pandemi?

– Nej, så är det. Pandemin har vi ju inte riktigt kunnat förbereda oss inför på det sättet. Men insatserna är i stort sett likartade för värmebölja oavsett pandemin, säger han.

Men en gemensam virus- och värmevåg är ändå oroväckande för SKR.

– Det är naturligtvis ett orosmoment. Kombinationen sommar, värmebölja och covid-19 är naturligtvis en tuff situation, men jag tror att man är så förberedd som man kan vara, säger han.

TT: Hur ska personalen orka med både omständigheterna från coronaviruset och värmeböljan?

– En erfarenhet från 2018 är att man måste fokusera på att göra det som är viktigast. Andra saker får man vänta med. Det blir ännu viktigare nu, säger Greger Bengtsson.

TT: Vad kan prioriteras bort?

– Man måste se till att personen får äta, dricka, komma upp ur sängen och klä på sig, medan exempelvis städning kan få bli ett undantag, säger han.