Dansk maträddar-app lanseras i Skåne

Mat som slängs är ett av de stora hållbarhetsproblemen i världen. Nu öppnar det danska bolaget Too Good To Go sin maträddartjänst i Skåne. Målet är att undvika att mat hamnar i soporna.

Omkring en tredjedel av all mat som produceras hamnar i soporna. Det innebär att stora resurser används helt i onödan, både för att framställa mat som aldrig äts och för att hantera matsvinnet – något som bland annat påverkar miljö och klimat negativt.