McVey skickade Elfsborg till cupsemi

Elfsborg är vidare till semifinal i svenska cupen. Det efter att ha bortabesegrat de regerande cupmästarna Häcken med 2–1. – Det är en jävligt go känsla, säger Elfsborgs Christopher McVey till C More.

Svenska cupen är tillbaka efter corona-uppehållet och inleddes under torsdagen med kvartsfinalspel där Häcken tog emot Elfsborg.