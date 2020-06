Databas avslöjar våldshistorik inför bröllop

Fakta

Kina, liksom andra länder, har länge kämpat mot våld i nära relationer. Coronaviruspandemin har förvärrat problemet. Med miljoner i karantän har kinesisk polis uttalat att de har sett en ökning i fall av män som misshandlat sin partner.

I Hubeiprovinsen har antalet anmälningar om våld i nära relationer mer än trefaldigats sedan utbrottet av covid-19 startade.

Ungefär en av fyra kinesiska kvinnor har utsatts för misshandel, verbala övergrepp eller har fått sin frihet begränsad av en partner, enligt en enkät utförd av All-China Women’s Federation under 2011.

2016 införde Kina sin första lag mot våld i nära relationer vilken bland annat innebar att polis måste ingripa när anmälan om våld i nära relationer inkommer.

Tidigare i år infördes en 30-dagars väntetid innan ett par kan skilja sig. Det syftar till att minska de ökade antalet skilsmässor i landet. Kritiker har menat att det sätter personer utsatta för våld i en risk.

Källor: The New York Times, The Diplomat och Sixth Tone