Minnesord om Jan W. Jörgensen

Vår vän advokaten Jan W. Jörgensen, Onsala, har avlidit vid en ålder av 86 år. Han sörjs närmast av hustrun Eila och barnen Peter, Anna och Catrine med familjer.

Efter studentexamen vid Hvitfeldtska Högre Allmänna Läroverket i Göteborg 1954 och militärtjänstgöring med reservofficersutbildning vid Göta Trängregementet i Skövde, flyttade han till Lund för studier i juridik och blev medlem i Göteborgs Nation. Där blev vi nära vänner, en vänskap, som bestått livet ut.

Vi var tillsammans under några år engagerade i Nationens verksamhets bland annat med bygget av Nationens andra studentbostadshus, Bohus, där Jan hade förmånen att få flytta in tillsammans med hustrun Eila.

Efter examen 1963 satt han ting vid Sunne Tingsrätt. Tingsnotarietiden - som normalt är 2,5 år - förlängdes med ytterligare ett år för Jans del på grund av häradshövdingens sjukdom. Från Sunne flyttade han till Jönköping för tjänstgöring på Göta Hovrätt därstädes. 1969 återvände han till Lund för arbete på advokatbyrå. Som advokat och delägare arbetade han på firman advokaterna Alfredson, Jörgensen och Gårder fram till pensionen.

Han slutade som aktiv advokat 2001 och flyttade då till Onsala där familjens sommarstuga hade byggts om till ett permanenthus. Jan var mycket väl bevandrad i historia och var en stor samlare av såväl frimärken som mynt. Dessa områden utvecklade han successivt och han var medlem och aktiv i såväl filateli - som numismatiska föreningar.

Under de mer än 60 år vi varit vänner har vi, trots att vi varit bosatta på skilda orter i landet, haft nära kontakt med varandra och träffats ofta. Under studietiden bildade vi tillsammans med ett trettiotal vänner en egen nation "Skanörs Nation", som hade till syfte att vi skulle äta oss igenom alla gästgivargårdar i Skåne. Vi har under årens lopp försökt uppfylla vår målsättning, men kanske missat några. Vi beslöt enhälligt att efter 50 år avsluta "Nationen" eftersom medlemsantalet minskat avsevärt. Nu har ännu en medlem lämnat oss.

Fyra familjer i Nationen har haft ett särskilt tätt umgänge under åren. Vi har tillsammans firat nyår, 30 april, kräftskivor och den 6 november för att fira Gustav II Adolf, vår födelse stads grundare.

Eila och Jan stod alltid för kräftkalasen, som startade med en middag på ankomstdagen, en kulturell utflykt dag två med avslutande kräftskiva och därefter hemresa dag tre. Utflykterna syftade till att vi skulle lära känna Halland och vi har bland annat besökt Världsvarvet Grimmeton, fyren Nidingen, Burås Skåra och Tjolöholms slott. Detta är äventyr som vi med stor förtjusning ser tillbaka på.

Vi har också gjort många resor tillsammans, bland annat bott i Almunecar i Spanien, då vi besökte Alhambra, Ronda och Gibraltar, varit på rundtur i Södra Turkiet, spenderat en vecka i Istanbul, varit på trädgårdsresa till södra England. Jans 60-årsdag firade vi tillsammans i Lubeck. Den kanske mest oförglömliga resan var dock veckan på en hyrd kanalbåt i Wales.

Vi har mist en vän, som vi minns med glädje, men känner också en stor saknad.

Ulf och Inga-Lill Mattsson