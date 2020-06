The Lodge öppnar upp igen efter konkurs. Vd Henrik Holmqvist i telefon med sin bror Anders Holmqvist, en av två nya ägare. ”Vi hade inga pengar, vi blev i princip utblottade av corona. Nummer ett var att hitta någon som var villig att investera”, säger Henrik Holmqvist.

The Lodge stod med ett nybyggt spa som snart skulle invigas. Då slog pandemin till. Hotellet utanför Genarp, som haft en stor andel danska gäster, tappade nästan all omsättning på ett par veckor. I slutet av mars skickade vd och dåvarande delägare Henrik Holmqvist in konkursansökan för både moderbolag och hotellbolag.