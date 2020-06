Än är sommaren bara i sin linda. Men turistmånaden juni 2020 har ändå skilt sig avsevärt från andra år. Antalet besökare är bottenlågt.

Under sommaren står ofta turistbussar uppradade utanför kyrkan för att släppa av turister – framför allt danskar och tyskar. Denna sommar kommer nog väldigt få, eller inga turistbussar alls. Bild: Ingemar D Kristiansen

Lunds domkyrka är Sveriges mest besökta kyrka. Under juni 2019 hade kyrkan enligt Sofia Lindstrand, kommunikatör vid Domkyrkan, ungefär 3 000 besök per vecka. Det här året har det i stället kommit ungefär 700 besökare per vecka.