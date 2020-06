Rolling Stones hotar Trump med domstol

The Rolling Stones hotar Donald Trump med rättsliga åtgärder om han inte slutar att använda deras musik på sina kampanjmöten, skriver NME

Sedan Trump började bedriva presidentkampanj 2016 har han regelbundet spelat låtar av Rolling Stones på sina möten och bandet har skickat flera varningsbrev där de har krävt att han ska sluta. Men det har han inte gjort, och därför planerar de brittiska rockveteranerna att ta i med hårdhandskarna, enligt ett pressmeddelande från bandet.

Trump har spelat Stones-låtar som ”You can't always get what you want” och ”Start me up” på sina möten, och vid sin installationskonsert 2017 han klev han upp på scenen till ”Heart of stone”.

Flera artister har protesterat mot att Trump använder deras musik, bland andra Adele, Neil Young, Rihanna och Aerosmith.