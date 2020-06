”Bondlopp” blir sommarens första maraton

En rad maratontävlingar har tvingats till att ställa in på grund av coronapandemin. Men nu ska det första i Sverige på länge bli av. – Vi är ett litet bondlopp på vischan, det är klart att de måste tänka annorlunda än vad vi gör, säger, Patrik Nordin, tävlingsledare för Åre Fjällmaraton.

Maratongiganterna New York och Berlin meddelade i dagarna att de ställer in årets lopp till följd av coronapandemin och i Sverige har Stockholm Marathon kastat in handduken.

Åre Fjällmaraton blir först ut efter uppehållet och kommer att genomföras mellan 25 juli och 1 augusti. Evenemanget lockar årligen runt 3 000 besökare, men i år blir det något färre då tävlingen tvingats skära ner maxantalet för flera distanser.

Tävlingsledaren och grundaren Patrik Nordin tror ändå att årets tävlingar kommer att dra närmare 2 000 deltagare.

– Det puttrar på hela tiden nu när vi meddelade att vi kommer genomföra det på ett säkert sätt, säger han.

TT: Hur resonerade ni innan ni beslutade er för att genomföra årets lopp?

– I och med att reserestriktionerna släppte och att det är mer turister i Åredalen än en normalsommar tyckte vi att det är bättre att dra ut dem på fjället än att de hänger på restauranger och i liftar i Åre.

Det har inte varit helt enkelt att få till årets lopp. Utöver det reviderade maxantalet har ett flertal andra åtgärder vidtagits.

– Det blir väldigt mycket mer jobb. Vi har fjälltransfer efter målgång där vi skjutsar folk tillbaka till sina boendeanläggningar. I år blir det desinfektion och spritning av bilarna mellan varje körning, säger Patrik Nordin.

TT: Har ni känt någon oro över att behöva ställa in?

– Länge trodde vi det, men när reserestriktionerna släppte och varken smittskyddet eller polisen såg något problem insåg vi att vi kan göra nytta så att folk har något att se framemot. Många lopp har ställt in väldigt tidigt och vissa för att det är helt oundvikligt.

– Vi är ett litet bondlopp på vischan. Stockholm Marathon med fler än 15 000 deltagare i centrala Stockholm, det är klart att de måste tänka annorlunda än vad vi gör.

Tävlingarna har individuella starter, men för den som inte vill bege sig till Åre och springa loppet på utsatt datum finns ändå möjlighet att få vara med i resultatlistan då ett stämplingssystem placerats ut längs fjället.

– Vi kommer att erbjuda alla som vill springa något av våra lopp möjligheten att göra det valfri dag mellan 27 juni och sista augusti. Då har man hela sommaren på sig att springa och får ändå känslan av att vara med i loppet.