The Weeknd donerar miljoner till drabbade

Den kanadensiske popstjärnan The Weeknd donerar en miljon dollar, närmare 9,3 miljoner kronor, i stöd till drabbade under pandemin, skriver Variety

Halva summan doneras till den amerikanska stiftelsen Musicares och resterande hälft går till sjukvårdspersonal i artistens hemstad Scarborough i den kanadensiska provinsen Ontario.

”Jag växte upp i Scarborough och jag kände att det var viktigt nu under dessa tuffa pandemitider att ge tillbaka till samhället som fostrade mig”, säger Abel Tesfaye, känd under artistnamnet The Weeknd, i ett uttalande.

The Weeknd är känd för låtar som ”Blinding lights” och ”Starboy”, som båda har strömmats över en miljard gånger.

Rättad: I en tidigare version av texten stod det felaktigt att Ontario är en delstat.