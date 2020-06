Flyktinginvandringen till Sverige har minskat rejält

Coronakrisen får flyktinginvandringen att minska rejält. Under första halvåret 2020 har antalet asylsökande minskat med 30 procent jämfört med motsvarande period året innan. I juni fick Migrationsverket bara in en tredjedel så många nya asylfall som normalt.

Hyllie station i Malmö blev 2015 en slutdestination för många flyktingar. Under de senaste tre månaderna har situationen i Hyllie varit betydligt lugnare. Bild: Johan Nilsson/Patrick Persson

Under årets första sex månader har cirka 7 000 personer sökt asyl i Sverige. Det kan jämföras med de 29 000 personer som sökte asyl under första halvåret 2015 eller de 10 300 personer som kom som asylsökande till Sverige under första halvåret 2018 respektive 2019.