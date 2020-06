Hon är kritisk till att äldres träffpunkter inte flyttar utomhus: ”Obegripligt och oinformerat”

I monumentparken möts ett gäng dansare upp – trots att de tillhör en riskgrupp. Men att ses så är ett fåtal förunnat säger senioren Eva Hast, som tycker att beslutet att inte låta seniorers träffpunkter flytta utomhus är felinformerat och skapar onödig rädsla.

Dansläraren vrider upp volymen med Dolly Partons "Nine to five".

– Det här är ett försök, har ni problem att höra så flytta lite hitåt, men håll avståndet!

Gruppen har inte kunnat ses sedan i mars. Vanligtvis arrangeras dansen av kommunens träffpunkter för seniorer, men dessa har inte fått hålla öppet under covid-pandemin. Till slut tog en av deltagarna saker i egna händer.

– Alla saknade gemenskapen och rörligheten. Så jag skrev till läraren och frågade om vi inte kunde dansa utomhus och hon lät sig övertalas. Vi är jätteglada för detta, säger Tina Schröder, initiativtagare.

Samlingen görs helt privat. Inför sommaren beslutade kommunen att förlänga mötesstoppet för träffpunkterna – och att samtidigt avvisa alternativet att istället arrangera träffar utomhus.

– Vårt huvudfokus är att minska risken för smittspridning. Vi gör bedömningen att inte ha någon verksamhet igång för den här målgruppen, varken inne eller ute, säger Niclas Snygg, verksamhetschef för bland annat service för seniorer i kommunen.

Men det här är ett dumt beslut som riskerar att skapa missförstånd, onödig rädsla och isolering bland äldre. Det anser Eva Hast, som länge deltagit i träffpunkternas aktiviteter.

– Folkhälsomyndigheten säger att äldre också kan träffas utomhus, men med avstånd och i mindre grupper. Om träffpunkterna signalerar att det inte går att träffas utomhus så riskerar det att skapa missförstånd och rädsla. Vi kan mötas och glädjas – men inte på nära håll. Det vet vi ju, alla har lärt sig nu. Beslutet är obegripligt och oinformerat, säger hon.

Kommunen vill ersätta de fysiska träffarna med en digital mötesplats där deltagarna kan ta del av aktiviteter via dator.

– Med respekt för att de drar igång detta så blir det som att de säger att vi inte kan träffas utomhus utan ska sitta framför en skärm istället. Det ger inte äldre någon fysisk aktivitet eller glädjen i att byta några ord. Alla som har träffpunkterna som ett skyddsnät för att inte må dåligt har ingenting nu. Det tycker jag är onödigt, när de flesta aktiviteter går att flytta ut, säger Eva Hast.

Mia Toftner, enhetschef för seniorverksamheten i Lund, ser också risker med att äldre blir mer isolerade när träffpunkterna håller stängt.

– Det är väldigt svårt för många, det finns en jättestor besvikelse. Vi ser de som blir deprimerade av att inte ha några aktiviteter. Vår personal ringer upp besökare de har god kontakt med och frågar hur de mår. Alla säger att de längtar tills vi öppnar igen, säger hon.

Har ni övervägt aktiviteter utomhus?

– Vi har önskat och frågat flera gånger om det är möjligt att göra saker i grupp utomhus, kanske fika eller bara mötas för samtal. Men förvaltningsledningen har tagit ett tydligt beslut om att det absolut viktigaste är att minska smittspridningen och då får vi respektera det. Det är en jättesvår bedömning, säger Mia Toftner.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar på sin hemsida personer äldre än 70 år att begränsa sina nära kontakter och hålla fysiskt avstånd till andra. De skriver också att det främjar välbefinnandet och betydligt minskar risken för smitta att vistas utomhus, förutsatt att man håller ungefär en armslängds avstånd till andra. De skriver vidare att det är betydelsefullt för hälsa och livskvalitet att upprätthålla sociala kontakter och minska ensamhet, och uppmuntrar därför seniorer att hålla kontakt med släkt och vänner, exempelvis genom att träffas utomhus.

Niclas Snygg anser att kommunen följer myndighetens riktlinjer liksom Socialstyrelsens allmänna råd.

– Vårt fokus är att skydda våra äldre. Vi hänvisar dem att ta del av den digitala träffpunkten. Den stimulerar till att vara aktiv i hemmet eller att göra mer individuellt och undvika att vara mycket i grupp. Vi måste hålla i och hålla ut ett tag till, säger han.

Deltagarna i dansgruppen hoppas att deras initiativ ska leva vidare och fortsätta under sommaren.

– Jag tror inte alls det här är en engångsföreteelse. Jag tror att vi kommer ses fler gånger, men det hänger helt på vår lärare, säger Tina Schröder.

Trots den privata dansträffen tycker en annan av deltagarna att det är synd att det enbart är de som redan känner varandra som blir medbjudna och kan vara med.

– Vi är bara en liten klick som träffas och är ute och rör på oss. Men vi vet ju hur enormt mycket folk som är knutna till träffpunkterna. De är ju nyckelpersoner i den meningen, som vet hur man kan nå människor, säger hon.