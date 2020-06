Kompositör till klassiskt ”Mash”-tema död

Hollywoodkompositören Johnny Mandel, som bland annat låg bakom musiken till filmen och tv-serielångköraren ”Mash”, har dött vid 94 års ålder.

Johnny Mandel skrev under sin karriär musik till över 30 filmer, bland annat till melodramen ”Het strand” med Elizabeth Taylor och Richard Burton, skriver Variety. Filmens ledmotiv ”The shadow of your smile” blev sedermera en av Mandels mest kända låtar och vann såväl en Oscar som en Grammy. Låten har under senare år även sjungits in av artister som Tony Bennett och Barbra Streisand.

1970 skrev Mandel musiken till Robert Altmans svarta komedi ”Mash”. Serien, som är en av tv-historiens mest klassiska långkörare, spelades in mellan åren 1972–83 och handlar om ett amerikanskt militärförband under Koreakriget 1950–53. Texten till Mandels låt ”Suicide is painless” skrevs av Altmans då 14-årige son Michael, och regissören har senare berättat att medan han själv fick 70 000 dollar för sitt uppdrag, tjänade hans son över en miljon på sitt bidrag till låtskrivandet.

Instrumentalversionen av ”Suicide is painless” blev senare även signaturmelodin till tv-serien ”Mash”, och låten har också spelats in i ett antal framgångsrika coverversioner, bland annat av jazzpianisten Ahmad Jamal och av gruppen Manic street preachers. Även den svenska gruppen Small town singers spelade 1975 in låten – som tog sig till sjuttondeplatsen på den svenska singellistan.

Johnny Mandel blev 94 år.