Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Under våren 2020 har ett kommunförslag angående farthinder på Kävlingevägen i Vallkärra by varit föremål för omröstning. 78 personer ställde sig bakom förslaget, vilket är ett mycket gott resultat för vår lilla by. Det är dock inte tillräckligt för att kvalificera förslaget för vidare handläggning i kommunen, vilket bekymrar mig.