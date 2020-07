”Kändes som att hela stadion rasade”

Stefano Vecchia har varit ett utropstecken i Sirius under säsongsinledningen. Mot Örebro kom Siriusmittfältaren in efter paus och drog direkt igång den vändning som gav första hemmasegern i år för Uppsalalaget. – Skönt att komma in det direkt, men det blev en lite speciell start. Jag vet inte vad som hände men det kändes som att hela stadion rasade, säger Vecchia till Dplay efter 2–1 mot Örebro.