Nya Zeeland öppnar för filminspelningar

Nya Zeelands regering gör undantag i inreseförbudet under coronapandemin och öppnar gränsen för produktionsbolag som vill spela in nya filmer och tv-serier i det bildsköna landskapet, skriver Stuff

Bland produktionerna som nu kan genomföras på plats i Nya Zeeland är James Camerons uppföljningar till sci-fi-klassikern ”Avatar” och andra säsongen av Amazons fantasyserie ”Sagan om ringen” som utspelar sig före intrigen i den första delen av JRR Tolkiens trilogi.

Andra produktioner som fått tillstånd är Jane Campions drama “Power of the Dog” med Benedict Cumberbatch och Kirsten Dunst, samt nästa säsong av den populära barnserien ”Power Rangers”.

Sammanlagt rör det sig om 206 personer som nu får tillstånd att resa in i landet, tillsammans med ytterligare 35 familjemedlemmar, för att spela in filmer och serier, förutsatt att de försätter sig själva i karantän under den första tiden.