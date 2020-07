Regnskurar och kulingvarningar på Öresund

Under natten till måndagen kommer vinden att vina ordentligt på Öresund. Först under torsdag kan en solglimt kanske anas i Skåne.

SMHI har utfärdat kulingvarningar för i stort sett alla havsområden utanför Sveriges kuster under söndagen. Trafikverket valde att under kvällen gå ut med en varning till alla vindkänsliga fordon, som inte rekommenderades köra över Öresundsbron – en varning som vid 23-tiden upphörde.

Det är sydliga och sydvästliga vindar som viner in över Skåne och dessa förväntas ligga kvar även under måndagen.

– Under morgondagen (måndag) passerar en del regnskurar och det fortsätter att blåsa under hela dagen. Varningen kommer ligga kvar fram till måndag kväll, säger Marisol Huaman, vakthavande meteorolog vid SMHI.

Alla som går på semester under måndagen ser inte ut att gå en solig eller vindstilla första vecka tillmötes.

– Det är blåsigt under måndagen. Det är blåsigt under tisdagen, sedan mojnar det något under onsdagen, men är fortsatt ostadigt, säger Marisol Huaman.

Efter regn kommer solsken, brukar man ju säga, och mycket riktigt: på torsdag ser det ut att bli omslag i väderleken. Eller?

– Det blir lite soligare på torsdagen, säger Marisol Huaman och tillägger:

– Men det är en väldigt osäker prognos.