Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisade ökade hyresintäkter och ett något förbättrat förvaltningsresultat i delårsrapporten för det andra kvartalet 2020. Bolagets projekt fortsätter enligt plan trots coronapandemin.

Prisma i Helsingborg är ett av Wihlborgs projekt som enligt vd Ulrika Hallengren fortsätter som planerat trots pandemin. Bild: Hussein El-Alawi Sven-Erik Svensson

På måndagen var det dags för Wihlborgs att presentera sina siffror för det andra kvartalet 2020. Hyresintäkterna summerades till 767 miljoner kronor, vilket var en ökning från 757 miljoner kronor under samma period 2019. Förvaltningsresultat på 474 miljoner kronor under det andra kvartalet 2020 kan jämföras med 467 miljoner kronor under samma kvartal året före.