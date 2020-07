Cykelfacit: 2,7 miljarder kilometer trampades

Fakta

Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för ökad och säker cykling. Rådet, där flera myndigheter och organisationer ingår, leds av Trafikverket.

En genomsnittlig dag under 2019 cyklade 1 miljon personer i åldrarna 6–84 år, eller 11 procent av befolkningen. (14 procent under sommarhalvåret och 9 procent under vinterhalvåret).

Dessa cyklade, en genomsnittlig dag, cirka 7 kilometer var, fördelat på 2,3 resor. En genomsnittlig cykelfärd var alltså lite drygt 3 kilometer.

Bland barn och ungdomar (6–24 år) cyklade 16 procent under en genomsnittlig dag, medan andelen i nedre medelåldern (25–44 år) var 13 procent och övre medelåldern (45–64 år) var 11 procent. För den äldsta åldersgruppen (65–84 år) är andelen endast 4 procent.

Den totala sträckan som cyklades i fjol var 2,7 miljarder kilometer, vilket motsvarar knappt 2 procent av transportarbetet (flyg exkluderat).

Det största antalet cykelresor sker i större städer med omgivande kommuner, runt 45 procent.

Källa: Nationella cykelrådet