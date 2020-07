Larm från boende i karantänhus i Australien

På flera håll i Victoria har man redan skärpt restriktionerna, men delstatens premiärminister Daniel Andrews säger att de kan komma att skärpas i ytterligare fler områden framöver.

För närvarande gäller strikta restriktioner i tolv olika postnummersområden, vilket motsvarar 39 stadsdelar och förorter i delstatshuvudstaden Melbourne. Dessutom är nio allmännyttiga bostadshus i staden, med cirka 3 000 boende, satta i strikt karantän. Sedan i lördags är det helt förbjudet för de boende att lämna sina bostäder.

Från de nio husen kommer rapporter om att man har ont om förnödenheter och att leveranser har svårt att komma fram.

Vid midnatt mot onsdag lokal tid stängs gränsen mellan Victoria och granndelstaten i norr, New South Wales. Dagstidningen The Age rapporterar att många hemmahörande i Victoria har skyndat sig att ta sig till New South Wales inför stängningen. Det är första gången på 100 år som den delstatsgränsen stängs.