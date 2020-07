Malmöpärlor: 14 semesterstopp på Kirseberg

Cirkusvagnshotell, skånelängor, enorma burgare, dressincykel och häxbränning. Coronasommaren 2020 är lika med hemester, men hur får man semesterkänsla i sin hemstad? Dygnet Runt tipsar om fjorton stopp på en semesterdag på Kirseberg i Malmö.

1. Bo i en cirkusvagn

Varför inte göra det mest semestriga och ta in på hotell? Om du samtidigt vill bo i en cirkusvagn kan Grand Cirkus Hotel vara platsen att slå läger framåt kvällen. Valle Westersson, som också driver Blå båten, har själv byggt de elva vagnarna som stod klara i maj förra året.

Magikerns, ballerinans och de andra artisternas vagnar är utformade i varsin unik stil. Dessutom kommer cirkushotellet att ha en egen coronasäkrad sommarscen med konserter och matvagn vid ett tiotal tillfällen i sommar.

2. Bulltofta kött - Största burgarna i stan?

Färskt kött över disk och den legendariska Dallasburgaren. Det har gjort 34-åriga Bulltofta Kött till en självklar institution i Backarnas kulinariska landskap. Succén med hemmagjord pannbiff, Dallassallad och rostad lök mellan bröden mättar hungriga byggare varje dag. Vissa så tidigt som klockan åtta på morgonen när butiken öppnar. Men de flesta väntar till lunch, klockan 10.

3. Galgbacke och minnesmärke över brända häxor

Den gröna slänten ner från det gamla vattentornet vittnar om Backarnas ursprungliga identitet. Tjyvaparken, eller Garnisonparken, är en gammal galgbacke där man brände häxor under 1600-talet och begravde fattiga soldater och fångar. Idag finns både lekplats, picknickbord och en gunga i en gammal lönn. På krönet av slänten finns en sten som rests till minne av de som avrättades på platsen. Ta en stund, och fundera på vad man kommer resa för minnesstenar om vår tid.

4. Insup kvartersandan på den klassiska sunkkrogen Mässingshornet

Hjärtat av Kirseberg som pulserar sent in på kvällen. Här bjuds det både på jam-kvällar och öppen scen med lokala förmågor. Solen kommer sent men stannar länge på uteserveringen, som pryds med kulörta lyktor och en kvartersstämning utan like. På onsdagarna är det quiz och ryktet säger att ett gäng reportrar på stans största tidning har ett eget lag.

5. Koppla av i Malmös minst besökta park

Tröttnar du på myllret uppe vid torget smiter du bara bort till Sperlings hage. Förr kallades gropen för Tattardalen eftersom romer och resandefolk bodde här. Här kan man räkna med att få en lugn stund för sig själv. Gå ner i den svala, skuggiga grönskan och lägg dig bland tusenskönorna. Varför inte ta en ostörd lur under robiniaträden? Det är ändå aldrig mer än en besökare i parken samtidigt.

6. Lokstallarna – urbant strövområde och streetfood i världsklass

I SJ:s gamla verkstäder har tågvagnarna bytts mot matvagn. Prisbelönta Nordic street food har i år öppet flera dagar i veckan. Perfekt tröstätande när saknaden efter Malmöfestivalens matvagnar blir för stark. Med gott om plats och möjlighet att sitta under tak är det här också en av Malmös mest flexibla uteserveringar.

Det hundra år gamla industriområdet är dessutom trevligt att spankulera omkring i. Här finns bland annat ett kafferosteri, biodlingar, en musikstudio och ovanliga skyddade arter. Dessa har hägnats in och försetts med skyltar.

7. Njut av skånelängor och street-art

Följ Källargatan och Kirsebergsgatan för att kika på de färgglada skånelängorna som går som ett band över kullen. Titta upp och lägg märke till att alla fönster du ser inte är riktiga utan är målningar. Du kommer att passera det pittoreska Calles plats där Backabon Calle Westergren, som blev olympisk mästare i brottning, föddes.

8. Prova över 50 flipperspel

Den mörka flipperhallen RePlay på Sallerupsvägen rymmer ett femtiotal spel. Föreningen drivs av personer som brinner för den gamla spelhallskulturen som dog ut vid 90-talets slut. Hallen är egentligen bara öppen för medlemmar, men det går att boka den för privata sällskap.

9. Älskat kafé, lekplats och Sommarskuggan i Beijers park

Här finns både stora grönytor att springa av sig på och Djurlekplatsen, med klätterställningar i form av zebror och giraffer. De vuxna kan passa på att ta en omgång i utegymmet. Dessutom kan man råka få en glimt av Sommarskuggan under SVTs inspelningar av Sommarlov, som i år kör utan publik . Kaféet i Beijers park är så älskat av Backaborna att kommunen räddade det från förfall för ett par år sedan.

10. Anita Ekbergs födelsehem

Skådespelerskan och megastjärnan Anita Ekberg föddes i september 1931 på Rostorp i en egnahemsvilla. För att få en glimt av superstjärnans hem innan hon for ut i världen kan man på ett respektfullt sätt smyga förbi Östra Fäladsgatan 29.

11. 100-årigt öde fängelse

Under hundra år var Kirsebergsanstalten det största fängelset i Sydsverige, med runt 150 intagna. Men 2015 slog det igen, men blev strax köpt av MKB som ska förvandla landmärket till bostäder. Den fängslande vita byggnaden med ärgat koppartak står ännu orörd, och är väl värd en visit.

12. Östra Sommarstaden med Lasses Kiosk

Östra Sommarstaden i Johanneslust är ett av de äldsta bevarade koloniområde i Malmö. Koloniföreningen bildades 1921. Här kan man ströva bland idylliska stugor och ta en glass på Lasses sommarkiosk.

13. Cykla dansk dressin

När du väl är vid kiosken i Sommarstaden kan du passa på att hyra en dressin och ta en sväng på de nedlagda tågspåren som går utmed koloniområdena. Under flera år har danska dressincykelfantaster hyrt ut den danska 50-talsdressinen här. Två till tre personer får plats, och rutten går på den gamla banan mot Dalby mellan Mölledalsgatan och Segevägen.

14. Se ut över stan och vandra bland kor

Känner man att man behöver komma upp på ännu högre höjder än backarnas friska luft, då är det kullen i Bulltofta rekreationsområde som är rätta målet. Efter att ha vandrat upp för grässlänten möts man av en ovanlig syn: Malmö uppifrån. Gräset i parken klipps dessutom av betande kor och hästdriven klippare.

Fakta Kirseberg Kirseberg som också kallas Backarna, är den mer kulligare delen av Malmö norr om stadskärnan. Stadsdelen har historiskt sett varit en av de fattigare i Malmö, samt hyst både galgbacke och gravplats för fångar. Hit kommer du lättast med stadsbuss 4 mot Segevång eller Bernstorp. För tågvägen kan man gå av vid Östervärn.