Melbourne stängs i minst sex veckor

– Antalet är ohållbart, sade han enligt AFP.

– Ingen vill vara i detta läge. Jag vet att detta kommer att orsaka enorma skador. Det blir en väldig utmaning, sade han och tillade att alternativet är ”tusen och åter tusen nya fall”.

Regeln som gäller för hela storstadsområdet från natten till onsdagen är att man bara får lämna hemmet för jobb, motion, sjukvård eller att köpa mat. Skolungdomar måste återgå till distansundervisning, och barer och restauranger får bara sälja för avhämtning.

Utbrottet är det första i större skala sedan april och Australien hade allmänt börjat slappna av lite grann. Nu kom ett tydligt bevis för att coronaviruset är fortsatt hotfullt även efter lyckade insatser.

Av de nära 200 insjuknade på ett dygn i Victoria bor en tredjedel i ett allmännyttigt höghusområde i Melbourne med 3 000 hyresgäster. Där infördes strikt karantän i lördags, vaktat av 500 poliser som hindrat folk att gå ut och in.

För att upprätthålla smittskyddsreglerna bildas en ”hård gräns” runt Melbournes storstadsområde. Delstatsregeringen har bett om federal hjälp.

Redan förra veckan isolerades delar av Melbourne från resten av staden. Men nu gäller alltså skarpa restriktioner för hela femmiljonersstaden.

Från midnatt mot onsdag lokal tid är också gränsen stängd mellan Victoria och grannen i norr, New South Wales. Det är första gången på hundra år som delstatsgränsen stängs. Dagstidningen The Age rapporterar att många hemmahörande i Victoria har skyndat sig att åka till New South Wales inför stängningen.