Nya försök i migrationssamtalen

Migrationskommittén möts i dag efter att förhandlingarna mellan S och M bröt samman i går. Nya försök ska nu göras för att få fram en migrationspolitik med så brett politiskt stöd som möjligt.

Statsminister Stefan Löfven (S) uppgav i går att Socialdemokraterna (S) vill fortsätta förhandlingar med de partier som är ”intresserade av det”. Därmed kan dörren åter öppnas för Miljöpartiet (MP), som var utestängt från de nu spräckta förhandlingarna mellan S, Moderaterna (M), Centern (C), Liberalerna (L) och Kristdemokraterna (KD).

En fråga är nu om S, MP, C och L kan gå samman om en framtida migrationspolitik. Företrädare för C och L ville i går inte uttala sig om den möjligheten. Löfven har berömt C och L för att ha varit konstruktiva.

De fyra partierna skulle med stöd av Vänsterpartiet (V) kunna få majoritet för en migrationspolitik.

M, KD och Sverigedemokraterna (SD) vill ha en stramare migrationspolitik än i dag. M och KD anklagade i går S för att välja att rädda regeringssamarbetet med MP framför en realistisk politik för Sverige.

SD anser att även M:s migrationspolitik är för generös och kommer att lägga fram ett eget förslag i migrationskommittén.

Efter dagens kommittémöte återstår bara ett, den 23 juli. Då är ambitionen att det ska finnas ett förslag på migrationspolitik som en majoritet av partierna står bakom.

Kommitténs betänkande ska presenteras den 15 augusti. I migrationskommittén ingår samtliga åtta riksdagspartier.

I en intervju i Sveriges Radios P1 Morgon, inför mötet, säger ordförande Thomas Rolén att det kan bli svårt att få fram en överenskommelse men att han som ordförande kommer att lägga fram de förslag som regeringen i direktiven har bett honom att göra.