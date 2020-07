WHO kritiseras för information om smittovägar

I ett brev till WHO skriver 239 forskare från olika länder att viruset sprids lättare genom luften än vad organisationen informerar om. Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, säger att det kan stämma i vissa situationer, men tycker ändå att WHO:s riktlinjer är korrekta. – Det är viktigt att göra som WHO, att man riktar in sig på de huvudsakliga, viktiga smittovägarna.

De generella riktlinjerna för hur man skyddar sig från att smittas av coronaviruset utmanas av 239 forskare som skrivit ett öppet brev till WHO. Viruset sprids inte enbart genom tunga droppar från hostningar och nysningar som faller till marken efter några meter, skriver forskarna.