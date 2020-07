Dystopiklassikern: ”Judge Dredd”

Serietidningen ”Judge Dredd” förutspådde mycket av dagens sociala orättvisor och varnade redan på 1970-talet för en framtid i kaos där enskilda poliser agerade både domare, jury och bödel. Filmen med Sylvester Stallone, som fyller 25 i år, blev dock en utskrattad flopp.

”I am the law!” kan vara en av Sylvester Stallones mest odödliga repliker, kanske endast övervunnen av ”They drew first blood, not me” från ”Rambo” och ”Adriaaan!” i slutet av ”Rocky”.

Däremot blev filmen ”Judge Dredd” (1995), och specifikt Stallones prestation, mer hånad än hyllad för sin tondöva adaption. Filmen kallas ofta för den sämsta serietidningsfilmen någonsin. ”Judge Dredd” utspelar sig år 2139 då många av dagens existerande problem har förvärrats: en befolkning av slavarbetande underklass bor hoptryckta i megastäder där höga murar skyddar från utbölingar. Den förhärskande ideologin är ett äktenskap mellan fascism och kapitalism, där medborgarna har gett upp sina friheter för en lögn om säkerhet.

Den brittiska serieförlagan skapades med ”Dirty Harry” som förebild, och var en reaktion mot Margaret Thatchers och Ronald Reagans högerpopulism som var på uppgång 1977. Författaren John Wagner förutspådde en framtidsdystopi där ekonomisk ojämlikhet ledde till kaos och oroligheter som gav polisen makt att mörda vem de ville utan att ifrågasättas. Somliga skulle säga att han fick rätt. Rasism och övervåld från en allt mer militariserad polismakt har under våren 2020 lett till den största proteströrelsen i USA:s historia. Ett av många fall där Black lives matter nu vill skipa rättvisa är i fallet Eric Garner, som 2014 kvävdes till döds av polisen i samband med att han greps för att ha sålt cigaretter i New York. Ett exempel på övervåld som påminner kusligt mycket om det som satirens ”judges” tillåter i lagens namn, i en framtid där även rökning och koffein har blivit straffbart.

I den utskällda filmatiseringen spelade Sylvester Stallone huvudrollen som Joseph Dredd, en polis som själv blir falskt anklagad för ett mord. Genom ett gäng kackigt datoranimerade actionscener inser Dredd snart att den auktoritära stöveln inte är så skön när den trycker ned ens egen nacke. Ungefär. Mycket av den samhällskritiska sensmoralen slarvades bort eftersom Sylvester Stallone krävde att filmen skulle göras om från mörk satir till en actionkomedi. Kanske är det därför rollpersonen också har blivit en våt dröm för många poliser som uppskattar Dredds ”hård men rättvis”-attityd. Filmen fick också kritik då seriernas Dredd aldrig tar av sig hjälmen (en påminnelse om att alla i samma uniform är kapabla till sanktionerade grymheter). I filmen plockar Stallone av sig hjälmen inom den första kvarten, troligtvis vore det oekonomiskt för filmbolaget att anlita en stor stjärna som Stallone och inte visa hans ansikte.

Fakta Judge Dredd (1995) Genre: Science fiction/action Premiärår: 1995 I rollerna: Sylvester Stallone, Rob Schneider, Diane Lane med flera. Regi: Danny Canon Speltid: 1 timme 36 minuter Åldersgräns: från 15 år Se även: "Dredd" (2012) med Karl Urban i huvudrollen.