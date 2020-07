USA:s befolkning vill undvika militära ingripanden utomlands, men inte att USA drar sig ur allianser eller multilateralt samarbete. Det skriver Joseph S Nye, professor vid Harvarduniversitetet.

Många analytiker hävdar att den internationella liberala demokratiska epoken dog när Kina växt sig starkt och Donald Trump valdes till president i USA. Bör Joe Biden försöka återuppliva den om han besegrar Trump i presidentvalet i november? Antagligen inte, men han måste ersätta den med något.

USA:s globala dominans har alltid överdrivits, men den mäktigaste nationen måste ta ledningen när det gäller att se till världens bästa. Den pågående pandemin är ett typexempel. Ett realistiskt mål för en Biden-regim kan vara att upprätta regelstyrda internationella institutioner där olika länder samarbetar.

Skulle Kina och Ryssland vilja delta? Under årtiondena runt millennieskiftet var ingen av dem jämnstark med USA, som körde över dem för att främja liberala demokratiska värderingar. Utan godkännande från FN:s säkerhetsråd bombade USA Serbien och invaderade Irak.

USA stödde FN:s generalförsamlings resolution år 2005 om skyldigheten att skydda människor från övergrepp från deras egna regeringar – och använde samma doktrin 2011 för att rättfärdiga bombningarna i Libyen, som enligt USA genomfördes för att skydda invånarna i Benghazi mot regimen. Ryssland och Kina hörde till de länder som kände sig lurade när den Natoledda aktionen i Libyen ledde till regimskifte.

Kritiker har kallat USA:s agerande efter Kalla krigets slut för amerikansk hybris. Förespråkarna beskriver det som en naturlig utveckling av internationella mänskliga rättigheter.

Både Kina och Ryssland framhåller suveränitetsbegreppet i FN-stadgan. Enligt den får stater bara gå i krig i självförsvar eller med säkerhetsrådets godkännande. Sedan 1945 har få stater med våld lagt under sig grannländers territorium, och när det hänt har det medfört dyrbara sanktioner (som vid Rysslands annektering av Krim 2014).

Säkerhetsrådet har dessutom ofta godkänt att fredsbevarande styrkor sänts till oroliga länder, och politiskt samarbete har begränsat spridningen av massförstörelsevapen och ballistiska robotar. Denna ordning grundad på tydliga regler är och förblir mycket viktig.

När det gäller ekonomiska relationer behövs en nyordning. Redan innan pandemin bröt ut hade Kinas speciella form av statskapitalism gett upphov till orättvis handel som destabiliserade WTO, FN:s världshandelsorganisation.

Nu klagar Kina när USA hindrar företag som Huawei från att bygga 5G-nätverk i Västvärlden, men åberopar säkerhetsskäl för att hindra Google, Facebook och Twitter från att etablera sig i Kina. Förhandlingar om nya regler kan motverka vidare splittring.Ländernas samarbete på det ekonomiska området är fortsatt gott trots den pågående krisen.

Klimatet är däremot ett område där det är omöjligt att hävda nationell suveränitet. Miljöhot överskrider alla nationsgränser. Oavsett motgångarna för den ekonomiska globaliseringen, kommer globaliseringen på miljöområdet att fortsätta eftersom den styrs av biologins och fysikens lagar och inte av geopolitik. Ingen stat undgår hoten mot miljön, och inget land kan på egen hand bemästra dem. Det gäller klimatförändringarna och det gäller covid-19.

I de här sammanhangen räcker det inte att tänka i termer av makt över andra. Vi måste använda de maktmedel vi har tillsammans med andra. Parisavtalet om klimatet och WHO, Världshälsoorganisationen, är till för alla. Sedan Richard Nixon och Mao Zedong träffades 1972 har Kina och USA samarbetat trots ideologiska motsättningar.

Bidens uppgift blir att få USA och Kina att samarbeta för världens bästa samtidigt som de som stormakter konkurrerar på andra områden.

En viktig ny fråga är cyberspace, delvis gränslöst och samtidigt underställt nationella regeringars kontroll. Normer för yttrandefrihet och privatliv på internet kan utarbetas i en inre cirkel av demokratier, men kommer inte att respekteras av auktoritära stater.

Regler som förbjuder ingrepp i internets grundstruktur kan även ligga i auktoritära staters intresse, i alla fall om de vill kunna koppla upp sig. Men när de för informationskrig eller manipulerar andra länders valrörelser (vilket strider mot suveränitetsprincipen) måste det finnas regler av samma slag som dem USA och Sovjetunionen (trots ideologisk fiendskap) förhandlade fram under Kalla kriget för att förhindra en upptrappning.

USA och likasinnade stater måste klargöra vilka normer som gäller och avskräckande åtgärder mot regelbrytare blir nödvändiga.

Att hålla fast vid liberala demokratiska värderingar i cyberspace är inte detsamma som ensidig amerikansk nedrustning.

Undersökningar visar att USA:s befolkning vill undvika militära ingripanden utomlands, men de vill inte att USA drar sig ur allianser eller multilateralt samarbete.

Vinner Biden presidentvalet blir den stora frågan för honom om USA kan samarbeta med en inre krets av allierade länder för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Och med en vidare krets av stater om regelstyrda internationella institutioner, som gör det möjligt att hantera klimatförändringar, pandemier, cyberattacker, terrorism, ekonomisk instabilitet och andra hot mot hela mänskligheten.

Joseph S Nye, professor vid Harvarduniversitetet och författare. Hans senaste bok är Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump.

Översättning: Karen Söderberg

Project Syndicate