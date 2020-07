Guadagnino gör tv-serie för HBO

Efter det Oscarsnominerade kärleksdramat ”Call me by your name” och remaken av den klassiska italienska skräckfilmen ”Suspiria” är det nu dags för regissören Luca Guadagnino att göra sin första tv-serie – som utspelas på en amerikansk militärbas i Italien.

Tv-serien ”We are who we are” beskrivs som en ”coming of age”-historia som, precis som i ”Call me by your name”, kretsar kring de relationer, kärleksförhållanden och den vänskap som uppstår mellan två tonåringar, skriver La Repubblica.

Serien, som består av åtta avsnitt, utspelas på en amerikansk militärbas i regionen Veneto i norra Italien, och följer två amerikanska 14-åringar vars föräldrar är stationerade på basen.

Luca Guadagnino, som såväl regisserat som producerat serien och även varit delaktig i manusskrivandet, säger att han fascinerades av den för honom okända miljön.

”Det här är ett tv-projekt som inte har något att göra med mitt filmskapande – och jag ville berätta om ungdomar i dagens verklighet som befinner sig i en miljö jag själv inte känner till, nämligen den militära. Och det är väldigt spännande”, säger regissören till tidningen.

Den italienske regissören, vars remake av Dario Argentos skräcklassiker ”Suspiria” 2018 delade kritikerkåren, ligger även bakom bröderna Coens remake av Brian de Palmas klassiska gangsterepos ”Scarface”. Guadagnino har även meddelat att han kommer att göra en uppföljning av ”Call me by your name”.

”We are who we are” får streamingpremiär under hösten på HBO Nordic.