Popkulturen är inte död, den har bara flyttat in i Vita huset, skriver Gabriel Zetterström.

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

”But ever since Trump won, it proved that I could be President” rappade Kanye West i låten ”Ye vs. the people” från 2018. 4 juli lanserade West officiellt sin kandidatur till höstens amerikanska presidentval. För den som följt artisten karriären igenom, är det svårt att veta hur detta bör tolkas. Går det ens att ta på allvar? Kampanjplanerna presenterades redan 2015 under ett märkbart överhettat framträdande på MTV Awards. Sedan dess har mycket hänt. Året därpå vann Donald Trump valet, och ganska snabbt började en bromance mellan West och presidenten att blomstra. När rapparen besökte Vita huset iförd röd ”Make America great again”-keps stod det i bjärt kontrast till en övrig, starkt Trumpkritisk, amerikansk hiphopscen.