Malmöpärlor: 11 semesterstopp på Davidshall

Gatukonst, grytor, vintage, hattar och mysterium att lösa. Coronasommaren 2020 är lika med hemester, men hur får man semesterkänsla i sin hemstad? Dygnet Runt tipsar om elva stopp på en semesterdag i Davidshall i Malmö.

1. Ordna en korvfestival!

På Västra Kanalgatan kan du kolla in Korvhuset som efter nitton år fortfarande erbjuder 101 olika korvar att äta, alltifrån isterband till merguez, chipolata och tryffelsalsiccia. Korvhuset har faktiskt kunder som är i gång med att äta sig igenom hela menyn, Är ni ett större sällskap erbjuder de även korvprovning.

2. Lös ett sommarmysterium!

Du kan ta skydd från den stekheta solen hos The Alley, vid den södra slutänden av Davidshallsgatan. The Alley är ett escape room för de som gillar problemlösning. Upp till tjugo personer kan delta. Bankbrottet för de nya som vill prova livet som bankrånare. The Ancient Mystery för de som vill ha en utmaning i en forntida grotta, där kampen mellan gott och ont står på spel.

3. Beundra surrealistisk gatukonst!

På baksidan av krogen Bullen har brittiska artisten Phlegm målat en av Malmös mest surrealistiska gatukonst. Phlegm målade väggen på Stenhuggaregatan under Escape Festivalen 2014. Hans gatukonst finns över hela världen, från Rabat i Marocko till Sacramento i Kalifornien.

4. Klä dig i 90-talsstil!

På Fersens väg finns klädaffären Tres Bien sedan 2006, som blandar 90-talets amerikanska streetkläder med europeiska modekläder. De har runt 50 märken, från Prada till Nike, men även en egen klädlinje. Deras minimalistiska design ser ut som en utställning på museum med skor och kläder.

5. Prova någon annans skor!

På Davidhallsbron går det inte att missa de ikoniska skorna som har döpts till “Way to go” av konstnären Åsa Maria Bengtsson. Den röda mattan längst brons kanter har fått 19 par skor av brons sedan 2014, med plats för fler framtida Malmökändisar. Skådespelaren Anita Ekberg, första kvinnliga regissören Ebba Lindqvist och musikern Kal P Dal är några av kändisarna vars skor har gjutits av.

6. Njut av konst(igheter) runt parkeringshuset!

Runt parkeringshuset Anna i början av Drottninggatan finns det gatukonst som är i konstant förändring. Med allt från graffiti, till politisk gatukonst, till bilar gjorda av runstenar, så finns det en möjlighet att njuta av Malmös kreativitet.

7. Ät gryta vid minsta hotellet!

På Kungsgatans Gryta & hotell lagar de en ny gryta varje vecka. Det är även Malmös minsta hotell som har ett café bredvid. Väggen på caféet är dekorerad med konstutställningar för den som vill visa upp sitt arbete.

8. Ät konstverk!

Praliner, tårtor och bakverk finns på Mat- & chokladstudion längst Amiralsgatan, och om det inte räcker till erbjuder de lunch också. Konditoriet har vunnit flera priser för sina bakverk, bland annat “White Guide Bästa konditori i Skåne 2017”.

9. Gå med stil längs Davidshall!

Få platser i Malmö erbjuder så många olika klädstilar som butikerna runt Davidshall. Liebling är vad du får när en skräddare, humanvetare och serietecknande akrobat öppnar en klädaffär. Affärerna tar inte slut där, med Rad Susie, Love vintage och Pop Boutique för second-hand kläder, A Piece of Lux för lyxigare märken på second hand och Aplace för progressivt skandinaviskt mode.

10. Skejta genom Malmö!

På Regementsgatan har Streetlab en affär för allt som har att göra med skejtingmode. Här kan du hitta skateboards med fina illustrationer för Malmös många skejtparker De har experter på plats för att hjälpa dig att hitta rätt bland deras utbud av märkeskläder för skejtare i alla åldrar.

11. Köp en hatt för sol och skur!

Vill du ha en basker för en konstnärlig stil, eller en filthatt för att skydda dig från sol och regn, så erbjuder Hatthyllan på Davidshallstorg personlig service för att hjälpa dig hitta rätt.