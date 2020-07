Marley-cover doneras till coronahjälp

Medlemmar av den bortgångne reggaestjärnan Bob Marleys familj har gjort en nyinspelning av hans klassiska låt ”One Love” för att samla in pengar till välgörenhetsorganisationen Unicefs insamling för barn som drabbats av den pågående coronapandemin. Bakom den nya versionen av låten, vars originalversion spelades in av Bob Marley and the Wailers 1977, står Marleys dotter Cedella, sonen Stephen och barnbarnet Skip.

”Även i en tid då vi inte kan samlas stämmer hans budskap. Vi kan ta oss igenom den här globala krisen om vi alla förenas i kärlek och om vårt hjärta slår som ett”, säger Bob Marleys dotter Cedella i ett pressmeddelande. Inspelningen av ”One love” släpps den 17 juli.