Pogba målskytt igen – efter 15 månader

Paul Pogba har dragits med en skada och inte gjort mål sedan april 2019. Men i mötet med nästjumbon Aston Villa skrev han in sig i målprotokollet igen.

Ett Manchester United som jagar poäng i jakten på en Champions League-plats och ett Aston Villa som jagar poäng för att slippa nedflyttning från den engelska högstaligan ställdes mot varandra på torsdagskvällen.

I den 27:e minuten tilldömdes Manchester United en straff efter att Ezri Konsa haft omkull Bruno Fernandes i straffområdet. Situationen videogranskades men beslutet stod kvar. Fernandes tog hand om straffen själv och la säkert in den i vänstra hörnet.

I den fjärde tilläggsminuten på första halvleken utökade United sin ledning när 18-årige Mason Greenwood tog sig fram till målområdet, passar Anthony Martial som skickar tillbaka bollen till Greenwood som kunde skicka in 2–0. Det blev talangens nionde mål denna säsong.

Paul Pogba, som dragits med en skada länge, gjorde comeback när Premier League återstartade i juni. Men något mål har han inte gjort sedan april 2019. Fram till ikväll.

I den 58:e minuten skickade han in en hörna från Bruno Fernandes och satte 3–0 för United.

Vilket också blev slutresultatet och Manchester United har därmed bara en poäng upp till Leicester på den fjärdeplats som innebär spel i Champions League.

Det blev oavgjort mellan Tottenham och Bournemouth. Matchen var mållös fram till 90:e minuten då Callum Wilson cyckelsparkade in 1–0 till Bournemouth. Bollen gick dock in via Joshua Kings hand. Målet videogranskades och dömdes bort.

Trots 12 minuters tilläggstid förblev matchen mållös – ett tungt resultat för båda lagen som är i stort behov av poäng. Bournemouth ligger just nu på nedflyttningsplats med tre poäng upp till säker mark.

Tottenham jagar poäng i den övre delen av tabellen där man just nu är utanför Europaspel. Med fyra omgångar kvar har man just nu två poäng upp till sjunde plats som innebär kval till Europa League.