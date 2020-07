Disney World slår upp portarna

Världens största nöjesfält, Disney World i Florida i USA, öppnar i helgen för besökare – med coronarestriktioner, skriver Guardian. Magic Kingdom och Animal Kingdom slår på lördagen upp portarna för gäster med förbokade biljetter och den 15 juli öppnar de övriga två delarna av nöjesparken, som har varit stängd sedan mitten av mars.

Men att nöjesparken i Florida – en av de hårdast drabbade delstaterna i USA under coronapandemin – nu återigen öppnar har väckt motstånd. I ett nätupprop med 20 000 underskrifter uppmanas statens republikanska guvernör Ron DeSantis att senarelägga återöppningen.

I Kalifornien skickades ett protestbrev, undertecknat av 17 000 anställda, till Kaliforniens guvernör Gavin Newsom i juni. Det medförde att det planerade öppnandet av delstatens Disneyland, som skulle ske den 17 juli, lades på is.

Disneykoncernens nöjesparker drog in över 26 miljarder dollar under verksamhetsåret 2019 – men under de tre första månaderna 2020 minskade intäkterna med över 90 procent efter det att koncernens tolv parker tvingats stänga på grund av coronapandemin.

Florida registrerade under onsdagen 120 dödsfall i covid-19, vilket är det hittills högsta antalet på ett dygn i delstaten.