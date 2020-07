Oväder skjuter upp Trumps New Hampshire-möte

USA:s president Donald Trumps planerade massmöte i New Hampshire på lördagen skjuts upp en vecka eller möjligen två, meddelar Vita huset.

Anledning är att det tropiska ovädret Fay under helgen väntas svepa in över nordöstra USA där New Hampshire är beläget.

Kampanjmötet, som skulle ha hållits i en flygplatshangar i staden Portsmouth, har beskrivits i amerikanska medier som avgörande för presidenten. Hans förra massmöte, i Tulsa i Oklahoma i juni, blev sannolikt inte vad Trumps kampanjmakare inför presidentvalet i november hade hoppats på: Dels kom färre deltagare än väntat, 6 200 i en arena som tog 19 000, enligt Tulsas brandkår.

Dels rapporterades en kraftig ökning av covid-19-fall i staden efter mötet och de motdemonstrationer som hölls.