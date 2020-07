Snart öppnar Malmös Junibacken – titta in på Funnys äventyr

I oktober öppnar det stora sagokulturhuset Funnys äventyr, där besökarna ska kunna kliva rätt in i Alfons, Mumintrollet och Pettsons värld. Just nu är satsningen under full uppbyggnad på Mobilia – med teaterlada, sagokarusell och trädgårdskafé. Sydsvenskan fick en tjuvkik.

Enligt Staffan Götestam blir Funnys äventyr ”mer och större” än Junibacken.”Vi riktar oss framför allt till barn mellan tre och nio år, men alla barn är välkomna”, säger han. Bild: Patrik Renmark Fiskeredskap och skor i hallen, kastrullen på köksbordet och en hemlig gång från övervåningen – i Pettssons hus är många av detaljerna redan klara. Staffan Götestam pekar entusiastiskt mot gången som löper från boningshuset till den intilliggande ladan.