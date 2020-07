Torngatan, Källargatan, Solgatan, Korngatan och Sandbackegatan är enkla och jordnära gatunamn på Kirseberg. Men var kommer högreståndsnamn som Rantzowgatan och Sperlingsgatan in i bilden?

Till viss del är det frågan om ett missförstånd. Namnen tillkom, i samband med ny stadsplanering 1945 efter förslag av stadsingenjören vilken vid denna tid var Erik Bülow Hübe. Gatunamnen refererar till en skärmytsling eller mindre strid som uppstod utanför Malmö i mars 1679.

Under de skånska krigen förskansade sig en dansk general på strövtåg med 300 ryttare vid Sege mölla. Tidigt på morgonen den 14 mars beordrades överste G M Rantzow med 80 ryttare och "en del krabater" att lägga sig i försåt vid Kirseberg, i väntan på den svenska ryttarvakten som passerade varje morgon.

Men den svenske guvernanten i Malmö, greve Göran Sperling, lät sig inte överlistas. Han var väl underrättad om den danska närvaron. Han skickade som vanligt ut ryttarvakten. När danskarna anföll red ryttarvakten tillbaka mot Österport i full galopp. Danskarna som följde hack i häl överraskades av ett regn av kulor från musköter och kanoner från Malmö.

Danskarna led ett svårt nederlag och kom aldrig mer att uppehålla sig i närheten av Malmö. Ett halvår senare slöts freden i Lund.

Historien finns återberättad i boken "Bilder från det gamla Malmö" av stadsarkivarie Anders Ulrik Isberg Jr. Sanningshalten kan dock ifrågasättas.

Sperling som fanns på riktigt lämnade Malmö och blev istället guvernör över Norrland. Men den danske överste G M Rantzow, som skadades under striden, gick helt upp i rök. Någon sådan dansk officer har nämligen aldrig funnits. Däremot fanns det en överstelöjtnant Didrik Rantzau som deltog i det skånska krigen. Möjligen borde således Sperlingsgatan istället ha korsats av Rantzaugatan.

År 1945 föreslogs även en annan gata på Kirseberg att bli döpt till Svanvedelgatan, uppkallad efter en annan dansk officer som påstods blivit dödad under attacken. Förslaget förkastades dock av kommunfullmäktige.

Tack till Ingemar Andersson för frågan.

Vilken är historien bakom värnet?

På Limhamnsfältens hundrastgård vid bågskytteklubben finns det en skylt som lyder ”Här inunder finns värn M2268 som byggdes 1977”.

"Skulle vara intressant att få lite om historien bakom detta", skriver Marianne Nilsson i ett mejl till redaktionen.

Byggandet av värn och försvarsanläggningar vid städer och runt Skånes kust – den så kallade Per Albin-linjen – upphörde inte med andra världskriget. Förbättringar gjordes på 1950-talet och under kalla krigets era moderniserades värnen. Några nya tillkom också under 1970-talet.

I Malmö byggde Armén sex nya värn med placering på Ön, Västra hamnen, Frihamnen, Östra hamnen samt M2265 vid hundrastfältet vid Ribersborg och M2268. Det rörde sig så kallade pjäsvärn med skyddsrum och plats för stridsvagnstorn.

Enligt en inskription i cementen plomberades M2265 år 1997. Sannolikt skedde då detsamma med M2268 som försågs med denna skylt.

