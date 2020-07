Wigans historiska seger – mitt i coronakrisen

Wigan är inne i en djup ekonomisk kris på grund av coronapandemin och riskerar att åka ur Championship. Men på fotbollsplanen levererade det engelska laget en historisk storseger på tisdagskvällen, 8–0 hemma mot Hull.

Mittenlaget Wigan besegrade bottenlaget Hull med 8–0 efter att ha gjort sju mål redan i den första halvleken hemma på DW Stadium. Mittfältaren Kieran Dowell gjorde flest mål i matchen, tre, efter att ha fastställt slutresultatet i den andra halvleken.

8–0-segern innebar ett rekord för Wigan, den största segern i en ligamatch i klubbens 88-åriga historia. Det tidigare rekordet var 7–0-segern borta mot Oxford United i League One i december 2017, enligt BBC.

För en vecka sedan blev det helt klart att Wigan drabbas av tolv poäng i avdrag i Championship då klubben är ställd under finansiellt förvaltarskap i coronakrisen. Med två omgångar kvar i en haltande tabell har Wigan just tolv poäng ner till Hull under nedflyttningsstrecket.

Om Wigan, på 13:e plats i den engelska andraligan, är ovanför strecket efter säsongen dras poängen av från årets Championship-säsong. Om Wigan skulle halka ner under nedflyttningsstrecket dras poängen från nästa säsongs spel i League One.