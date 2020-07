Börsen på plus – men hur länge?

Från avgrundsdjupt fall till positiv kursutveckling för året. På fyra månader har Stockholmsbörsen klättrat 40 procent. Nu väntar dock tunga rapportdagar när det är upp till bevis för en rad storbolag.

Dagens utveckling på Stockholmsbörsen, plus 1,8 procent vid stängningen, gör att OMXS-index nu återigen är på plus för 2020. Detta efter en extrem vändning under våren i spåren av coronapandemin där stimulansåtgärder från såväl regeringar som centralbanker gett nytt bränsle åt aktiemarknaden.