Klart för fotbollsfest – så blir VM 2022

Fotbollsfantaster kan se fram emot maratondagar med fotboll under VM i Qatar 2022. Under gruppspelet spelas det fyra matcher per dag, med fyra olika avsparkstider för att undvika krockar. Första matchen ska starta klockan 11 svensk tid och den sista vid 20. Övriga avsparkstider är 14 och 17.

Eftersom turneringen avgörs på arenor inom ett geografiskt begränsat område i och runt Doha kommer supportrar på plats att kunna se flera matcher samma dag.

Hemmanationen Qatar spelar öppningsmatchen på Al Bayt-stadion den 21 november. Finalen avgörs sex dagar före julafton, den 18 december, på Lusail-stadion med plats för 80 000 åskådare.