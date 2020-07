TV4 fälls för olämpliga reklamavbrott

TV4 agerade ”nonchalant” när de bröt för reklam under två storfilmer och en scenshow. Det menar Granskningsnämnden för radio och tv, som nu kräver tv-kanalen på totalt 200 000 kronor för olämpliga reklamavbrott, något som Nöjesbladet var först att rapportera om.

Reklamavbrotten skedde under Quentin Tarantinos ”The hateful eight” och filmatiseringen av Jojo Moyes storsäljare ”Livet efter dig”, samt under Jonas Gardells scenshow ”Queen of fucking everything”.

Sändningarna ägde rum mellan november i fjol och januari i år.