Oväntat lite norsk oljeproduktion i juni

Norges råoljeproduktion minskade mer än väntat i juni samtidigt som naturgasproduktionen inte ökade lika mycket som väntat, enligt statistik från Norges oljedirektorat.

Oljeproduktionen i juni föll 12 procent till 1,54 miljoner fat per dag, vilket är drygt 4 procent lägre än det produktionstak på 1,61 miljoner fat per dag som den norska regeringen fattat beslut om.

Jämfört med ett år tidigare var dock oljeproduktionen upp 45,8 procent, vilket är en effekt av att oljeproduktionen på det stora Johan Sverdrup-fältet inleddes i oktober i fjol.

Produktionen av norsk naturgas steg 5,8 procent i juni jämfört med maj till 297,7 miljoner kubikmeter per dag, vilket ligger 10 procent under såväl den officiella prognosen och produktionen under motsvarande månad i fjol.