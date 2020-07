Så där kan man väl inte heta! resonerar alltfler idrottsklubbar och artister som naivt gett understöd till gamla mossiga strukturer. Men ibland blir det lite löjligt.

Martie Maguire, Natalie Maines och Emily Erwi: nymornade. Bild: Sony Music

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

I slutet av augusti får skräckfilmen ”Antebellum” premiär, regisserad av Gerard Bush och Christopher Renz och med Janelle Monáe i huvudrollen: en författare som far med tidsmaskin till 1800-talet och tvingas plocka bomull på fälten. I en trailer löper texten ”What if fate chose you to save us from our past”.