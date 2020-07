Vinstlyft för världsledande kapitalförvaltare

Vinsten lyfte med 21 procent under andra kvartalet för amerikanska Blackrock, världens största kapitalförvaltare. Investerare vräkte in insättningar i Blackrocks räntefonder och andra förvaltningserbjudanden.

Totalt var nettoinflödet i Blackrocks förvaltade fonder och tjänster 60,3 miljarder dollar (cirka 550 miljarder kronor) under kvartalet.

Samtidigt ökade Blackrocks tillgångar under förvaltning av den breda börsuppgången under kvartalet, i återhämtningen efter coronakraschen i slutet av februari. Vid utgången av andra kvartalet uppgick Blackrocks förvaltade kapital till 7 320 miljarder dollar (motsvarande 66 600 miljarder kronor), upp från 6 840 miljarder ett år tidigare.

Nettovinsten för Blackrock under andra kvartalet steg till 1,2 miljarder dollar, upp från 1 miljard dollar ett år tidigare. Per aktie gav det ett vinstlyft på 7:85 dollar, mot 6:41 dollar per aktie.