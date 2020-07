Nya båtägare uppmanas tänka på säkerheten

För de flesta blir det en semester hemma i år på grund av coronakrisen, och en konsekvens är att intresset för båtar har ökat. Nu uppmanas de sjöovana att vara väl förberedda och försiktiga till havs.

Pandemin skapar nya sommarvanor och när många ovana båtägare vill ge sig ut på hav och sjö är det extra viktigt att vara noggrann.

– Det är viktigt att läsa på och förebereda sig. Man får hoppas att de har tagit till sig kunskap innan och det tror jag de flesta har gjort, säger Mathias Hansson, driftchef vid Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.

Hansson har fyra tips till nya, men även äldre, båtägare för turer i sommar:

– Ha en plan för din tur på sjön. Vad händer om jag får stopp, vem ringer jag och hur kommer jag in till land igen?

– Underhåll din båt och din motor. Var inte ute och åk med för dåliga grejer på sjön.

– Tänk på säkerheten. Ha flytväst, vattentäta mobilfodral och liknande.

– Ha rätt utrustning på båten. Ankare, åror och lanternor är viktiga om man får stopp.

Sommarmånaderna är högsäsong för sjö- och flygräddningsverksamheten på Sjöfartsverket. Under värmeböljan i juni var det väldigt högt tryck på räddningscentralen, när kallare väder tog över blev det lugnare.

– Är det mycket båt ute får vi mycket att göra. Vårt arbete är väldigt väderberoende, säger Mathias Hansson.

De tre regioner där räddningscentralen satte in flest insatser i fjol var Västra Götaland, Stockholm och Skåne. Under 2019 var det totala antalet insatser drygt 1 100. Årets siffror ser ut att bli liknande. Under årets sex första månader har 443 insatser satts in, att jämföra med 445 under samma period i fjol.

Båtbranschens intresseorganisation Sweboat vittnar om att pandemin fått båtförsäljningen att kraftigt öka, men till en början var oron stor.

– Vi var nästan livrädda i mitten på mars när coronakrisen bröt ut och båtmässan i Stockholm fick stänga i förtid. Men i samma andetag som det blev klart att många kommer att vara hemma på semester i stället för utomlands började försäljningen ta fart, säger Mats Eriksson, vd för intresseorganisationen.

– Nu är nya motorbåtar upp till ungefär sju meter i princip helt slutsålda, fortsätter han.

Försäljningen av större båtar har inte sett samma utveckling. Där menar Mats Eriksson att de osäkrare ekonomiska tiderna spelar in. Butiker som säljer tillbehör till båtar har däremot haft en av sina bästa perioder någonsin.

Även branschorganisationen tycker att det är extra viktigt att förbereda sig som ny båtägare.

– Jag tycker att de ska ta hjälp av människor som kan båtar. Att de tar med sitt sunda förnuft som de har på land och har det även på sjön, säger Mats Eriksson.

Årets situation kräver att man visar ökad respekt för varandra.

– När det är ovanligt många på sjön så får man vara ovanligt snäll och hänsynsfull.