Straffmiss i slutminuterna när Trelleborgs FF förlorade mot Degerfors IF

Förre TFF-spelaren Sebastian Ohlsson var inblandad i mycket av dramatiken när Trelleborgs FF förlorade mot Degerfors IF, men framför allt blev han matchvinnare. I 58:e minuten fångande Ohlsson in en hårt slagen passning precis utanför straffområdet och pricksköt in matchens enda mål. Trelleborg kasserade därmed in första förlusten på fyra matcher.