MAI:s Wictor Petersson fick se sig besegrad med elva centimeter när kasttävlingen Malmö Throws Invitational arrangerades på Malmö stadion under söndagen. Trots det var kulstötaren på gott humör efteråt.

– Det är klart att man alltid vill vinna, men bara att få tävla känns skoj, sa han.

Wictor Petersson satte personligt utomhusrekord med 20,94 under galan The Impossible Games i Oslo den 11 juni. Under söndagens tävlingar i Malmö var målet att stöta över 21 meter.